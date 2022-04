Geweld tegen politie steeds vaker gericht op individuele agenten

Het geweld tegen agenten is voor het vijfde jaar op rij toegenomen. In 2021 werden bijna 13.000 meldingen en aangiftes gedaan door agenten, ten opzichte van zo'n 9600 in 2017. De politie merkt op dat het geweld steeds vaker is gericht tegen individuele agenten, zoals bij de demonstraties tegen het coronabeleid.

Dat blijkt uit de nieuwste landelijke cijfers over geweld tegen politieambtenaren. Het aantal meldingen is iets hoger dan het jaar ervoor, toen er zo'n 12.550 meldingen werden gedaan.

Wel is opvallend dat agenten tijdens hun werk steeds vaker te maken met zwaarder geweld. De coronapandemie is onlosmakelijk verbonden met deze geweldscijfers, aldus de politie. In de cijfers is een stijging te zien van het aantal meldingen van openlijk geweld en wederspannigheid, ofwel het met geweld verzetten tegen een handeling van een ambtenaar.

"Demonstraties tegen het coronabeleid trokken steeds vaker mensen aan die bewust kwamen om geweld te gebruiken tegen de politie", zo concluderen de onderzoekers op. Daarbij wordt opgemerkt dat dit geweld steeds vaker gericht was op individuele politiemensen en niet alleen op de politie als overheidsorganisatie. Ook werden politiemensen het slachtoffer van 'doxing', waarbij persoonsgegevens van agenten worden gelekt.

Excessief geweld

Verder blijkt uit de cijfers dat agenten, vergeleken met 2020, vorig jaar vaker excessief geweld meldden. Het inrijden met een voertuig op een agente verdubbelde van 50 meldingen in 2020 naar 108 vorig jaar. Ook het aantal meldingen van poging tot moord is tussen 2020 en 2021 ruim verdubbeld en ging van 6 in 2020 naar 15 meldingen vorig jaar, terwijl openlijk geweld met 453 meldingen is verdrievoudigd.

Volgens de politie is het aantal pogingen tot doodslag gestegen door de rellen tijdens demonstraties en is er een verschuiving zichtbaar van verbaal geweld naar fysiek geweld. Door de lockdown nam het horrecageweld logischerwijs af. De politie zegt zich zorgen te maken om het toenemende maatschappelijke ongenoegen.