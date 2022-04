DJ en programmeur Wesley Texel in Cultuurmakers: "Noord voelt als de toekomst van Amsterdam"

Wesley Texel, ook wel bekend als DJ Waxfiend, is DJ en programmeur bij Paradiso. Samen met het Amsterdamse poppodium programmeert hij ook voor de onlangs geopende Club Parallel. In Cultuurmakers vertelt Texel wat muziek maken en programmeren voor hem betekent en over zijn fascinatie voor Amsterdam Noord.

AT5

Al meer dan zeventien jaar werkt Texel als programmeur en DJ in Amsterdam. Het begon allemaal met het evenement JamRock in Bar Brasil op het Leidseplein. Later verplaatste dat evenement naar Paradiso, waar hij nu nog steeds te vinden is als programmeur.

Quote "Er zijn hoogtepunten waarbij mensen met hun ogen dicht emotioneel staan mee te zingen op de dansvloer, dat vind ik heel tof" Wesley texel - dj en programmeur

Mensen iets geven wat ze op dat moment nodig hebben, zonder dat ze dat zelf wisten. Dat is wat Texel met zijn muziek wil bereiken. "Mensen die naar je toekomen en vragen wat ik draai, omdat ze het niet kunnen vinden op Shazam. Er zijn hoogtepunten waarbij mensen met hun ogen dicht emotioneel staan mee te zingen op de dansvloer, dat vind ik heel tof." "Paradiso is sinds het bestaan een locatie geweest waar bands, artiesten en muzikanten met een kleine doelgroep een plek hadden om hun craft te ontwikkelen. We zijn nu in een hele andere tijd terecht gekomen, waarin kaartjes een stuk duurder zijn en alles een industrie geworden is." Maar een podium bieden voor opkomend talent en communities, dat zit er volgens Texel nog altijd in. "Ik vind het tof om dat toe te voegen aan de cultuur van het huidige nachtleven en om op die manier bezig te zijn met programmeren."

DJ en programmeur Wesley Texel

Quote "Ik hoop dat we nu weer op hetzelfde punt zijn, waarin we met hoop en positiviteit vooruit kijken" wesley texel - dj en programmeur

Als Texel op de pont naar Noord staat vertelt hij dat volgens hem dit deel de toekomst van de stad is. "Als je op de pont staat heb ik het gevoel dat het oude Amsterdam aan de andere kant van Centraal is en de toekomst van de stad aan deze kant ligt. Noord voelt als de toekomst van Amsterdam." Eenmaal aangekomen bij de Tolhuistuin blikt Texel terug op de jaren '70, waarin emancipatie een grote opmars maakte en mensen met hoop en enthiousasme naar de toekomst keken. "Ik hoop dat we nu weer op hetzelfde punt zijn, waarin me met hoop en positiviteit vooruit kijken."