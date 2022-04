Madame Tussauds eert Johan Cruijff op zijn 75e geboortedag

Het is vandaag 75 jaar geleden dat Johan Cruijff werd geboren. Madame Tussauds heeft daarom voor de derde keer in haar bestaan een beeld van de legendarische nummer veertien gemaakt. Susila Cruijff heeft het beeld van haar vader onthuld.

Het beeld geeft Cruijff weer als voetballer en aanvoerder van het Nederlandse Elftal in de jaren '70. Hij staat afgebeeld in het World Cup 1974-tenue en staat in een interactieve set waar bezoekers digitaal een van zijn beroemde clubshirts uit zijn voetbalcarrière kunnen aantrekken.

Het wassenbeeld is in ongeveer negen maanden gecreëerd door een team van 25 specialisten. Omdat Cruijff in 1992 heeft geposeerd voor zijn tweede beeld, konden de beeldhouwers voor een groot deel nog gebruikmaken van meetgegevens uit die tijd. Verder is veel onderzoek gedaan en keek de familie mee om zo tot een perfecte gelijkenis te komen.

Cruijff overleed zes jaar geleden op 68-jarige leeftijd door longkanker. Gisteren werd bij de vierde editie van de Cruijff Legacy 14K 385.000 euro opgehaald voor de Johan Cruyff Foundation.