Bodem Sluisbuurt zal meer dalen dan verwacht

Met een bodemdaling wordt altijd rekening gehouden. Normaal daalt de grond in de eerste 30 jaar tijd met zo'n 20 centimeter. Uit het onderzoek blijkt dat die daling 10 tot 30 centimeter groter kan zijn. Die extra daling heeft met maken met een laag baggerslib die diep onder de grond zit. Het water dat in die bodemlaag zit, wordt door de hoeveelheid zand die erop is gelegd weggedrukt, waardoor de grond langzaam zakt.

De Sluisbuurt, dat op het Zeeburgereiland komt, is een nieuwbouwproject waar de komende jaren 5.500 woningen moeten komen. De grond ontstond rond 1900 bij het storten van baggerslib uit het IJ. Om ervoor te zorgen dat er op stevige grond wordt gebouw, is het gebied met 2 tot 3 meter opgehoogd.

Maatregelen

De gemeente laat weten dat de daling van de grond geen gevolgen zal hebben voor de huizen en gebouwen die er komen. Die zijn gefundeerd op palen die diep in de grond zitten. Omdat straten, pleinen, riolering en leidingen wél mee kunnen zakken, kan een bodemdaling alsnog voor problemen zorgen.

Om dat laatste te voorkomen, moeten er dus maatregelen komen, schrijft wethouder Van Doorninck in een brief aan de raad. Het Ingenieursbureau moet uitzoeken welke maatregelen er nodig zijn. "In Nederland is veel ervaring met bodemdalingen en er zijn verschillende oplossingen", benadrukt van Doorninck, "bijvoorbeeld het extra ophogen van de straten en pleinen met zand."

Kosten

De ontwikkelaars en nutsbedrijven die in de buurt actief zijn, zijn geïnformeerd over het onderzoek. De wethouder laat weten dat er de komende tijd met hen gepraat wordt over mogelijke maatregelen. Mochten die er komen, dan kan dat bij sommige bouwprojecten voor vertraging zorgen, schrijft van Doorninck. Er zullen ook extra kosten zijn. Het is nog onbekend wie daarvoor gaat opdraaien.

Of de extra bodemdaling ook geldt voor andere delen van Zeeburgereiland, waar de bodemopbouw vergelijkbaar is, moet nog worden onderzocht. De gemeente laat weten dat de resultaten van die onderzoeken over een aantal weken bekend zullen zijn.