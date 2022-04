OMT-lid De Jong: bij volgende pandemie meer aandacht voor niet-medische zaken

Tijdens een volgende pandemie moet niet alleen het huidige Outbreak Management Team (OMT), met vooral medische wetenschappers, het kabinet advies geven. Rekening houden met andere aspecten in de samenleving is noodzakelijk, zegt OMT-lid Menno de Jong tegen AT5. De viroloog van het Amsterdam UMC blikt in een speciale uitzending terug op ruim twee jaar corona.

De viroloog ziet ook een omslagpunt tijdens de crisis. "Wat mij hier geraakt heeft, is de polarisatie. De onvrede die toenam, was begrijpelijk. In het begin was iedereen een beetje bang voor deze infectie, maar in de volgende periode, toen bleek dat een beperkt deel van de bevolking een risico liep, werd het gebrek aan vrijheid en de economische implicaties natuurlijk ook bedreigend. Het was begrijpelijk, maar het werd soms wel heel erg op de de man gespeeld."

De rol in het OMT en de publieke optredens hadden ook een flinke impact op zijn privéleven. "Ik heb zelf ook aan de lopende band haatmails gekregen met een concentratie op het moment van de optredens bij jullie", vertelt De Jong. "Dat ging soms wel ver en het heeft voor mij betekend dat ik tijdens de demonstraties op het Museumplein, daar woon ik in de buurt, bewust even binnen bleef. Dat is natuurlijk een bizarre situatie."

Alert blijven

Het OMT-lid denkt dat de crisis inmiddels grotendeels achter ons ligt. "Maar we moeten op onze hoede blijven. We hebben dit nog nooit meegemaakt. Wanneer zeggen we: 'dit coronavirus is het vijfde snotneusvirus uit de coronavirusfamilie'? Misschien is dat al zo, misschien zijn we heel hard op weg en wordt die omikron nog milder en wordt dat inderdaad dat seizoensgebonden snotneusvirus."

De Jong, die positief gestemd is over de toekomst, houdt nog wel een kleine slag om de arm: "We zien nog wel wat opleving in de wereld en dan is er altijd een kans dat er een nieuwe variant ontstaat, die weer makkelijker onder de afweer vandaan kan komen. We moeten dat goed blijven monitoren. Als het nodig is, moeten we klaarstaan en snel kunnen reageren. Hopelijk kunnen we binnenkort boosten met een vaccin tegen omikron."

OMT te beperkt

Tijdens de crisis zijn er voor het OMT-lid veel leermomenten geweest. "We hebben dit nog nooit meegemaakt. We kunnen ons beter voorbereiden op een volgende pandemie voor de samenleving, maar ook met de samenleving. Er is in de crisis heel veel top down geweest vanuit publieke gezondheid en vanuit de capaciteit van de ziekenhuizen. Ik denk dat in de voorbereiding voor de volgende pandemie we als samenleving meer klaar moeten staan. "

De Jong noemt het huidige OMT dan ook te beperkt. "Er moet denk ik een gremia komen die zich ook met andere zaken bezighoudt, die ook van belang zijn tijdens zo'n pandemie en crisis. Wat wel en niet kan, hoe groot het uithoudingsvermogen is. Ik denk dat we daar heel veel van geleerd hebben en kunnen leren."