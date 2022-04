"Foto's van gemartelde vrouw gevonden op bij Taghi aangetroffen telefoon"

Dat meldt Het Parool. De destijds 52-jarige vrouw zou ook actief zijn geweest in het criminele circuit en is sinds oktober 2019 vermist. Haar verdwijning heeft volgens de politie mogelijk te maken met een mislukte cocaïnedeal, waarvoor ze ter verantwoording zou zijn geroepen.

In het Marengo-proces, dat plaatsvindt in de Bunker in Osdorp, is informatie over de foto's inmiddels toegevoegd. Het is niet duidelijk geworden hoe de foto's op de telefoon zijn beland.

De advocaat van Taghi, Inez Weski, zegt tegen de krant dat 'forensisch volstrekt onduidelijk is waar die telefoon of die foto’s vandaan komen'. Ook kan volgens haar niet worden gezegd dat de telefoon aan Taghi kan worden gelinkt.