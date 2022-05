Jongerenpunt helpt jongeren op weg: "Er zijn mooie mogelijkheden"

Jongeren tussen de 16 en 27 jaar kunnen in Amsterdam terecht bij het Jongerenpunt voor hulp bij het vinden van een baan of opleiding. Ook Amsterdamse jongeren die te maken hebben met schulden worden hier geholpen. De 23-jarige Nejm Eddine Mouali werkt bij het Jongerenpunt in Oost en vertelt aan Amsterdam Informeert hoe de jongeren worden begeleid. Zoals bijvoorbeeld Abdul, die met behulp van het Jongerenpunt snel een baan vond.

AT5

Nejm Eddine Mouali werkt bij het Jongerenpunt in Oost, waar hij jongeren helpt die vragen hebben over opleidingen en banen. Zo vertelt hij ons dat er op 11 mei een banenmarkt wordt georganiseerd. "Dat zijn allemaal mooie mogelijkheden om de baankansen voor jongeren te vergroten." Ook ondersteunt hij de jongeren bij het zoeken naar een opleiding. "We hebben een schoolcentre waar de jongeren trainingen kunnen volgen om zichzelf beter te leren kennen en ook om te kijken welke opleiding het beste bij diegene zou kunnen passen." Jongeren met geldproblemen kunnen zich ook bij Eddine Mouali melden. "Bij geldzorgen schakelen we een schuldhulpverlener in en waar nodig vragen we een bijstandsuitkering aan."

Actie ondernemen Veel jongeren hadden tijdens de pandemie extra moeite met het vinden van een passende baan of opleiding, zo ook Abdul. Hij is één van de jongeren die met behulp van het jongerenpunt een baan vond. "Ik ging op gesprek bij het jongerenpunt en kreeg verschillende vacatures, op één daarvan heb ik gereageerd en werd ik aangenomen", vertelt hij.

Quote "Voor jonge mensen die nog een beetje zoekende zijn, is het prettig om niet alles alleen te hoeven doen" een studente

Het jongerenpunt doet niet bij elke Amsterdammer een belletje rinkelen maar de mensen die we op straat spreken zijn enthousiast over dit initiatief. "Voor jonge mensen die nog een beetje zoekende zijn, is het prettig om niet alles zelf te hoeven doen", vertelt een studente. ''Ik vind het een fantastisch initiatief", vertelt een voorbijganger als ze hoort wat het jongerenpunt voor jongeren kan betekenen.

Mooie mogelijkheden Jongeren kunnen elke werkdag van 9:00 tot 17:00 naar binnen lopen bij een van de jongerenpunten of een afspraak maken via Whatsapp. "Er zijn mooie mogelijkheden, we kunnen helpen bij werk, baan of opleiding en soms ook omscholingstrajecten. Dus er zit altijd wel wat tussen om de jongeren verder te kunnen helpen."