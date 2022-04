Vernieuwde Walter Süskindbrug na twee maanden weer begaanbaar

Na dik twee maanden is het weer mogelijk om langs de Amstel de nieuwe Herengracht over te steken. De bijna 50 jaar oude Walter Süskindbrug was een tijdje uit het straatbeeld verdwenen, maar is nu compleet gerenoveerd teruggekeerd.

De nieuwe brug is voorzien van een stalen skelet. Het moet ervoor zorgen dat de brug beter bedienbaar is en langer mee kan. Van de oude brug allen smeedwerk, de fundering en de leuningen over. De rest, waaronder het skelet, bestaat uit nieuwe onderdelen die volledig zijn nagebouwd volgens het oude ontwerp.

Verzetsstrijder Süskind

De brug is vernoemd naar Walter Süskind, één van de mensen die verantwoordelijk was voor het redden van honderden Joodse kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Süskind werd in 1944 naar Auschwitz gedeporteerd. Hij stierf rond 28 februari op een onbekende plek.

Bij de ingebruikname van de vernieuwde brug is een plaquette onthuld met informatie over Süskind. De onthulling werd bijgewoond door familieleden van de verzetsstrijder.