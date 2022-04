Drukte in de stad tijdens eerste Koningsnacht in drie jaar tijd

Drie jaar na de laatste echte Koningsnacht is het op veel plekken in de stad weer ouderwets druk. Vooral op plekken in De Jordaan, de Negen Straatjes en het Rembrandtplein komen veel mensen af. Ondanks de drukte is de sfeer op de meeste plekken gemoedelijk.

In de Jordaan is het de eerste uren van de avond al gezellig druk. Eén van plekken waar veel mensen op af komen is de Blaffende Vis, waar dit jaar voor de 27e keer rond middernacht een gevelbeeld wordt onthuld. Waar de afgelopen jaren telkens Koning Willem-Alexander op de gevel te zien was, is het dit jaar de beurt aan zijn drie dochters: de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane. Het gevelbeeld is trouwens al uren voor de officiële onthulling zichtbaar.

De drukte is zowel via Google Maps als de gemeente-website Druktebeeld te volgen. Volgens Druktebeeld zou het nu het drukst zijn in de buurt van het Rembrandtplein en de Prinsengracht. Naast de Jordaan zijn ook de Negen Straatjes, De Dam, Het Leidseplein, De Pijp, het Rembrandtplein en de Utrechtsestraat drukbezochte gebieden.