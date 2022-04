Kijk live mee hoe Koningsdag wordt gevierd in de stad

Heel veel feestjes, vrijmarkten en een overvloed aan oranje. Na 2 jaar zonder grote feesten mag het allemaal weer en AT5 is er uiteraard bij. Vanaf 12.00 uur live op tv en onze site, maar ook de hele dag in dit liveblog. Heb je zelf leuke foto's of filmpjes? Stuur ze naar onze WhatsApp (06-511 909 38).