Kind aangereden door auto op Middenweg

Op de Middenweg is vanmiddag een kind aangereden door een auto. Het slachtoffer raakte daarbij gewond. Kort na het ongeval werd traumahelikopter opgeroepen.

Een ooggetuige vertelt aan AT5 dat ze het kind met haar moeder uit de tram zag stappen. Het kind zou aangereden zijn nadat ze de vervolgens de Middenweg oprende.

Het ongeluk vond plaats ter hoogte van het Sportparken Amsterdam Oost. Wat er precies gebeurde, is nog onduidelijk. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto is voor verhoor meegenomen naar het bureau.