Dode bij uitslaande brand in flat Hoek van Hollandstraat

Bij een brand in een flat aan de Hoek van Hollandstraat in Nieuw-West is afgelopen nacht een dode gevallen. Drie anderen hadden lichte verwondingen en zijn ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel.

De brand brak rond 04.00 uur uit. De vlammen sloegen uit het dak van de portiekflat.

De hulpdiensten rukten massaal uit. Zo'n veertig bewoners van de flat moesten hun woningen uit. Uiteindelijk werd er een dodelijk slachtoffer aangetroffen. "We merkten dat er rook was, toen we het vuur zagen hebben we een ambulance gebeld. Maar we weten niet wie daar woont", vertelt een buurtbewoner voor de deur van de flat.

Drie personen zijn ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel. Een van hen had rook ingeademd en twee anderen, onder wie een brandweerman, hadden lichte verwondingen door vallende dakpannen. De brandweer en politie doen onderzoek naar de oorzaak van de brand. Een deel van de woningen is inmiddels vrijgegeven.