'Laat bewoners meepraten over hoe ze willen samenleven op tijdelijke woonlocaties'

Tijdelijke woonprojecten met snel te bouwen flexwoningen: het is misschien wel de ideale, snelle verlichting van de woningnood. Maar, zegt stadmaker Floor Ziegler, het is dan wel belangrijk om bewoners van die tijdelijke woonprojecten te laten meepraten over hoe ze daar willen samenleven. Tijmen woont bij Startblok Elzenhagen, een van die tijdelijke woonprojecten in Amsterdam. Hij vindt dat de sociale cohesie onder medebewoners van zijn gebouw nog teveel uitblijft.

Met Startblok Elzenhagen hebben Eigen Haard, De Key en de gemeente Amsterdam 540 woonplekken gerealiseerd. De helft daarvan is bestemd voor Amsterdamse jongeren, de andere helft voor jonge statushouders. Bewoners kunnen er maximaal vijf jaar blijven wonen. Rond 2028 krijgt het terrein een nieuwe, permanente bestemming.

Volgens de initiatiefnemers is het de bedoeling dat de bewoners van Elzenhagen een community vormen, elkaar ontmoeten en samen activiteiten ondernemen. Volgens Tijmen wordt er dan ook van alles georganiseerd om de bewoners nader tot elkaar te brengen: ''Laatst hadden we nog een Iftar diner, er wordt gesport en er zijn yogalessen.'' Toch wil dat er nog niet echt toe leiden dat er onderling goede sociale contacten ontstaan: ''Ik denk dat mensen het slechts als iets tijdelijks zien en daardoor minder de drive hebben om het echt hun eigen te maken.'' Maar daar blijft het volgens Tijmen niet bij. Doordat er vanuit het beheer weinig tot geen begeleiding zou zijn om het onderling samenleven in goede banen te leiden, ontstaan vaak onprettige of zelfs onveilige situaties. Wanneer bewoners daarover aan de bel trekken gebeurt er weinig tot niets: ''We voelen ons niet echt gehoord. Ik heb het gevoel dat het gevoel van urgentie bij het beheer ontbreekt, juist omdat we hier maar tijdelijk zijn.''

Startblok Elzenhagen

Een woordvoerder van Woonstichting De Key geeft aan bekend te zijn met de problemen rond Startblok Elzenhagen: ''We herkennen dat het de afgelopen periode wat moeilijker was, onder meer vanwege corona. Begin dit jaar zijn we daarom in gesprek gegaan met de bewoners over wat zij belangrijk vinden. Zij geven aan dat ze meer aandacht willen voor de mentale gezondheid van bewoners, het verbeteren van de veiligheid en het versterken van de community bij het Startblok.'' ''We werken hiervoor samen met de bewoners en onze partners aan een actieplan. Ook is er elke maandag een maatschappelijk werker aanwezig waar bewoners terecht kunnen en werken we samen met een Veiligheidscoördinator die zich richt op de veiligheid in de omgeving samen met de buurtagent. We blijven in gesprek met de bewoners om samen de sociale cohesie en veiligheid te verbeteren.''

Quote ''Laat de bewoners zelf ontwerpen hoe zij op een bepaalde plek willen wonen'' stadmaker floor ziegler