Verdachten mishandeling Museumplein nu ongeblurd in beeld

"Hulpdiensten ontfermen zich over de jongen en hij wordt naar het ziekenhuis gebracht", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Hij heeft daarna nog weken nodig gehad om te herstellen. Het gaat nu fysiek gezien beter met hem. Maar hij komt zelf niet uit Amsterdam en hij voelt zich op dit moment niet fijn bij ons in de stad. Iedereen zou zich veilig moeten kunnen voelen in Amsterdam, en wij willen dus weten wie er verantwoordelijk zijn voor deze mishandeling."

Een van de jongens pakt rookwaar af van de vrienden. Er ontstaat een ruzie die vervolgens ontaardt in een mishandeling, waarbij fors geweld wordt gebruikt tegen de drie vrienden. Dat geweld is zo fors dat een van de vrienden bewusteloos wordt geslagen. Als het slachtoffer al op de grond ligt, wordt hij ook nog hard tegen zijn hoofd geschopt.

Drie vrienden die die avond hebben geskateboard zitten op 10 december rond 23.00 uur bij de overkapping van het Stedelijk Museum. Ze zitten nog even wat te kletsen en luisteren naar muziek uit een draagbare speaker. Dan komt er een groepje van vijf personen op de drie vrienden afgelopen. Het gaat om twee meisjes en drie jongens. Al snel blijkt dat de jongens weinig goeds in de zin hebben.

Los van de mishandeling nemen de verdachten ook nog de draagbare speaker en het rookwaar van de vrienden mee. Van het groepje van vijf worden de drie jongens gezien als verdachten, de twee meisjes niet. Op de beelden is te zien hoe ze na het incident wegrennen, vervolgens zijn ze te zien als ze door de Rijksmuseum-passage lopen en tot slot als ze in de richting van de Museumbrug lopen.

Signalement

Alledrie de jongens hebben een donkere huidskleur en worden geschat rond de 16 jaar. Verdachte 1 is rond de 1 meter 80 lang, droeg een donkerblauwe jas, een zwarte broek en witte gympen. Verdachte 2 is ongeveer 1 meter 70 lang, droeg een Nike-jas met een witte bovenkant, een donkere onderkant en een witte capuchon, ook droeg hij een schoudertasje. De derde verdachte is vermoedelijk kleiner dan 1 meter 70, had zwart krullend haar en hij droeg een zwarte jas met een capuchon en een wit logo op zijn rug. Ook droeg hij een zwarte broek met witte strepen op de zijkant en een zwart petje.



"Herkent u de verdachten op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak, neem dan contact met ons op", zegt Stor.