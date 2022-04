'Hoogleraar UvA neemt ontslag na heimelijke sponsoring door vastgoedlobby'

Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. De sponsoring liep volgens het actualiteitenprogramma niet rechtstreeks, maar via een tussenpersoon.

De hoogleraar zou op de hoogte zijn geweest van de constructie, maar heeft de universiteit daar nooit van op de hoogte gebracht. "Ik heb fouten gemaakt en dat spijt mij zeer. Ik meen dat ik de UvA moet verlaten", schrijft Vermeulen in zijn afscheidsmail. "Ik dank jullie voor de mooie tijd die ik hier heb gehad."

De Universiteit van Amsterdam bevestigt het vertrek van Vermeulen. Volgens Nieuwsuur zijn er aanwijzingen dat ook een voormalig vakgroepvoorzitter betrokken was bij de constructie. Daarnaar wordt door de universiteit onderzoek gedaan.

Bijzonder hoogleraar

Vermeulen werd in 2012 bijzonder hoogleraar bij de Universiteit van Amsterdam. Hij kreeg een zogenaamde bijzonder leerstoel, waarbij niet de universiteit zijn loon betaalt, maar een externe partij. In de regel declareert de universiteit bij de financier, maar in dit geval kreeg Vermeulen het geld rechtstreeks.

Op papier werden de facturen betaald door de Amsterdam School of Real Estate, maar in werkelijkheid kwam het geld van de Vereniging ter behartiging van de gezamenlijke belangen van beursgenoteerde fiscale vastgoedbeleggingsinstellingen (VBFV). Zij sponsorden Vermeulen vijf jaar lang. Van de betalingen is nooit publiekelijk melding gemaakt.