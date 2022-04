Tas vol gestolen iPhones aangetroffen in Den Haag na diefstal op Kingsland

De politie heeft in Den Haag een tas vol gestolen iPhones aangetroffen na twee meldingen over een gestolen telefoon tijdens Koningsdag in Amsterdam. Een 20-jarige man en een 13-jarige jongen zitten vast op verdenking van diefstal van de telefoons.

Twee slachtoffers werden op Kingsland Festival bij de Rai afzonderlijk van elkaar van hun mobiele telefoon bestolen. Via Find My iPhone ontdekten ze dat hun mobieltjes mogelijk ergens in de Paets van Troostwijkstraat in Den Haag waren terechtgekomen.

Agenten deden onderzoek in de straat, maar konden de telefoons niet vinden. Wel bleken in de straat nog meer mensen op zoek naar gestolen telefoons. Op de nabijgelegen Allard Piersonlaan zagen agenten later een man en een jongen lopen die een tas achterlieten op straat. Ze konden worden staande gehouden. In de tas bleken 21 mobiele telefoons te zitten.

De twee verdachten zijn aangehouden. De eerste slachtoffers die hun telefoons terug hebben gekregen, waren allemaal bestolen tijdens Kingsland in Amsterdam. Wie die dag op het festival is bestolen en zijn telefoon op bovenstaande foto herkent, kan contact opnemen met de politie op 0900-8844.