Middelbare scholen smachten om maatregelen: "Liever een instortende kademuur dan een tekort aan leraren"

De vereniging van middelbare scholen in de stad (OSVO) luidt de noodklok over het tekort aan de leraren in het voortgezet onderwijs dat de komende jaren sterk zal toenemen.

"We moeten nu echt iets doen, anders krijgen we het lek niet boven", zegt OSVO-voorzitter Rob Oudkerk in AT5's Park Politiek. De OSVO onderzocht hoe het tekort, nu al zo'n 340 fulltime banen, zich zal ontwikkelen de komende jaren. Bij ongewijzigd beleid zal onder andere doordat veel leraren de komende jaren met pensioen gaan, straks 940 banen vacant blijven. "Eigenlijk is er geen vak meer waarvoor je nog eenvoudig een leraar kunt vinden", verzucht Oudkerk. De problematiek laat zich in Amsterdam nog eens extra voelen, omdat wonen en parkeren duur, zo niet onbetaalbaar zijn. Ook al is daar de afgelopen bestuursperiode wel wat verbetering in gekomen, genoeg is het niet. En dus kijkt Oudkerk hoopvol naar verkiezingswinnaar Marjolein Moorman (PvdA).

"Misschien moet we maatregelen nemen die we ook bij andere crises nemen"

Oudkerk: "Ze zal daar niet in haar eentje over gaan, dat is een heel college van b & w dat moet zeggen: voor agenten, zorgmedewerkers en vooral voor leraren moeten wij maatregelen nemen die misschien wel te maken hebben met maatregelen die we ook nemen als er andere crises zijn."



Als voorbeeld van de creativiteit die dan loskomt wijst de voormalig PvdA-wethouder van Onderwijs in Amsterdam, naar hoe gemeente en schoolbesturen de afgelopen tijd de handen ineen hebben geslagen: "Op het moment dat er heel veel Oekraïense vluchtelingen komen, dan zie je dat wij met de gemeente binnen een, twee weken het kunnen regelen dat honderden Oekraïense leerlingen in een klap naar scholen kunnen."

Formatie

De scholen zelf moeten dus ook aan de bak volgens Oudkerk, tijdelijke contracten worden nu bijvoorbeeld omgezet naar vaste dienstverbanden. Maar verder is de hoop dus gevestigd op de politiek, die in Den Haag en in Amsterdam: "Ze (PvdA, GL, D66, red.) zitten nu te onderhandelen en waarom duurt dat zo lang? Omdat ze natuurlijk een beperkte hoeveelheid geld hebben dat goed besteed moet worden. Ik zeg dan, als iemand die ontzettend veel van Amsterdam houdt: liever een inzakkende kademuur dan een tekort aan leraren."



