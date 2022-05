Werkzaamheden Nieuwe Hemweg: ''Ik sloop de oude fundatie van de asfaltweg''

Automobilisten die we spreken ervaren hinder van de werkzaamheden maar begrijpen ook dat het asfalt nou eenmaal vervangen moet worden. ''Het is vervelend, maar ja het moet gebeuren'', vertelt een vrachtwagenchauffeur. ''Het is een belangrijke weg en ik weet niet hoelang het gaat duren, dus dat wordt omrijden de komende tijd'', vertelt een man in de auto.



En dat omrijden moet nog tot 15 juli. ''Dan zijn we helemaal klaar en kan de weg weer 40 jaar mee'', sluit van Amerongen af. Autoverkeer wordt omgeleid via de Transformatorweg - Radarweg - Westhavenweg - onderdoorgang Contactweg - Nieuwe Hemweg en omgekeerd.