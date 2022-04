Pllek viert tienjarig bestaan: van container zonder dak tot hotspot

Althans, op het NDSM-terrein. De oorspronkelijke vergunning liep tot 2022, iets wat bij de oprichting van het restaurant in 2012 al bekend was. Na een succesvolle motie van meerdere partijen in de gemeenteraad voor behoud van de horecagelegenheid, werd dat anderhalf jaar geleden verlengd tot 2025. "Het is wel terugkijken op tien intense en bijzondere jaren", zegt eigenaar Steenbeek met een glimlach.

Prijsvraag

Hij begon met het restaurant nadat hij in 2012 een prijsvraag bij de gemeente had gewonnen. De winnaar mocht een horecaconcept beginnen op het stuk grond op de NDSM-werf. "Het eerste jaar hadden we geen dak", vertelt Steenbeek over dat begin. "Dat was natuurlijk superleuk, maar we stonden dan ook weleens met diner klaar, tachtig man gereserveerd en dan komt er een regenbui en weg is iedereen. Dat is ook een eerste jaar."