Weer extreme drukte op Schiphol verwacht

Het wordt vandaag weer extreem druk op Schiphol. De meivakantie en een personeelstekort bij de luchthaven zorgen al dagen voor lange wachttijden. Een oplossing voor vandaag is niet gevonden, want Schiphol heeft geen aanvullende afspraken gemaakt met de luchtvaartmaatschappijen.

Passagiers moeten rekening houden met langere wachttijden dan normaal. Schiphol hoopte gisteren nog voor vandaag aanvullende afspraken te kunnen maken met luchtvaartmaatschappijen, maar dat is niet gelukt, meldt NOS. De luchthaven had ingezet op bijna zesduizend minder passagiers, om zo de werkdruk te verlichten. Dat is dus niet gelukt.

Er worden vandaag in totaal zo'n 70.000 vertrekkende passagiers verwacht. Iedereen die een vlucht heeft, wordt geadviseerd om op tijd naar Schiphol te vertrekken. De gehele meivakantie wordt nog drukte verwacht.