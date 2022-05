Weer een explosie in Noord: voorgevel van woning flink beschadigd

Bij een woning aan de Diopter in Amsterdam-Noord vond vanavond een explosie plaats. De voorgevel van de woning raakte hierbij flink beschadigd. Het is de tweede keer deze week dat er iets explodeerde in de straat. Het is nog onduidelijk wat er precies explodeerde. Bij beide explosies raakte niemand gewond.

De explosie gebeurde net voor 21:00 uur vanavond vlak voor een woning, vertelt een woordvoerder van de politie. Er was op dat moment iemand aanwezig in de woning, maar deze persoon raakte niet gewond. Al zit de schrik er wel flink in.

De politie heeft de straat afgezet en doet nog volop onderzoek naar de situatie. Het is nog niet duidelijk of het een gerichte actie was. Volgens een getuige gaat het om dezelfde woning waar vrijdagavond ook al een explosie plaatsvond, maar de politie doet vooralsnog geen uitspraak of de twee explosies aan elkaar gelinkt kunnen worden.

Na de explosie is er een burgernetmelding verstuurd. De politie is op zoek naar een jongen van rond de twintig jaar in een zwart trainingspak. Getuigen die iets hebben gezien of gehoord wordt verzocht contact op te nemen met de politie.

Eergisteren

Afgelopen vrijdagavond rond 22:30 uur vond er ook al een explosie plaats bij een woning in dezelfde straat. Bij deze klap raakten meerdere woningen en geparkeerde auto's beschadigd. Hierbij raakte niemand gewond.