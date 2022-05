Kale en Kokkie zien Ziyech graag terugkomen mocht Antony vertrekken: "Hij mist ons"

Kale en Kokkie zijn tevreden na de overwinning van Ajax op PEC Zwolle. Ze vonden de doelpunten geweldig en laten weten dat jonge Ajax-spelers zoals Regeer en Taylor indruk maakten. Toch hadden ze graag nog even willen genieten van dat andere talent: Mohamed Ihattaren, maar daar dacht Erik ten Hag anders over.

Elke week kijken Kale en Kokkie in de glazen bol en daarin zien ze deze week een oud-Ajacied terugkeren: Hakim Ziyech. Mocht Ajax Antony voor een 'miljoentje of 70' verkopen dan hopen ze dat hij in de zomer weer terugkomt naar Amsterdam. "Hij mist ons."