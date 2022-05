Politie Amsterdam schorst medewerker na lekken informatie over Lil Kleine

Eerder dit jaar werd Lil Kleine opgepakt nadat er beelden waren opgedoken waarop te zien is dat hij zijn toenmalige vriendin Jaimie Vaes zou mishandelen.

Kort daarna deelde juicekanaal Reality FBI screenshots van een gesprek op Snapchat waarin een medewerker van de politie onthult hoe de rapper zich zou voelen in zijn cel. De Amsterdamse politie startte een onderzoek naar het lek.

"De informatie in de snapchat-conversatie is afkomstig van een Amsterdamse politiemedewerker", aldus de woordvoerder. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Veiligheid Integriteit en Klachten (VIK) en is nog bezig. Zolang dit onderzoek gaande is zal deze politiemedewerker niet werkzaam zijn in zijn huidige functie.