'Oud-Ajacied Bryan Roy moet 40 dagen de cel in na weigeren van taakstraf'

Oud-Ajacied Bryan Roy moet veertig dagen de gevangenis in omdat hij zijn gekregen taakstraf niet heeft uitgevoerd. Roy kreeg voor het bedreigen van Mark Rutte een taakstraf van tachtig uur een een voorwaardelijke celstraf.

Dat meldt Het Parool. De 51-jarige oud-profvoetballer plaatste op 3 april een tekst bij een tweet van iemand anders over Mark Rutte. "We helpen Mark met zijn geheugen wat hij moet doen. Aftreden van Rutte, aftredenmarkrutte.petities.nl", stond er in die tweet. Roy reageerde daarop met de tekst: "Headshot krijgtie straks."

Taakstraf niet uitvoeren

Het Openbaar Ministerie (OM) deed onderzoek naar de tweet en veroordeelde Roy daar ook voor. Bij de zaak was hij niet aanwezig en hij had ook geen advocaat naar de rechtbank gestuurd voor zijn verdediging. Een dag na zijn veroordeling plaatste hij op Twitter dat "Rutte de taakstraf in zijn naad kan douwen".

Die taakstraf voerde hij dus ook niet uit en daarom is hij nu opgepakt om een celstraf uit te zitten. Voor elke twee uur taakstraf die hij verzuimt, staat formeel één dag cel. Roy moet daardoor dus 40 dagen zitten.