Salim blikt terug op winst Amsterdammertje van het Jaar: "Iets doen voor een ander, dat ben ik gewoon"

Salim El Meriami (20) won in 2017 de verkiezing van Amsterdammertje van het Jaar. De prijs voor jongeren die zich op een bijzondere manier inzetten voor de stad. Salim werd in 2013 al genomineerd en won in 2017 omdat hij een Sinterklaasintocht met kameel organiseerde. Daarmee was hij een voorloper in de discussie over inclusief vieren. Daarnaast zet hij zich met allerlei activiteiten in voor zijn buurt Nieuw-West. De korte documentaire Salim: Van Amsterdammertje tot Buurtheld geeft een bijzonder inkijkje in het leven van El Meriami.

AT5

El Meriami staat in Nieuw-West bekend als een actieve buurtbewoner die mensen door middel van evenementen bij elkaar weet te brengen. "Het werd nooit gezien. Wel door buurtbewoners maar na het Amsterdammertje van het Jaar werd het ook landelijk gezien, en dat heeft mij echt een startschot gegeven", vertelt El Meriami in de documentaire. En die landelijke bekendheid kreeg Salim niet alleen dankzij de enthousiaste reacties vanuit het hele land. Na een negatieve tweet van Geert Wilders over de door Salim georganiseerde Sinterklaasintocht barstte de discussie over inclusiviteit los en stond Salim vol in de spotlights.

Quote "Hoe een jongen van elf knikkeren en voetballen ziet, zo zag ik evenementen organiseren" Salim el meriami

Salim aan het werk als vrijwilliger tijdens de Johan Cruijff Run

Vanaf zijn elfde was El Meriami al bezig met ondernemen en verbinden in de buurt. "Dat was voor mij buiten spelen, een event neerzetten. Hoe een jongen van elf knikkeren en voetballen ziet, zo zag ik evenementen organiseren." En zo ontdekt hij zijn talent voor organiseren en zijn liefde voor mensen met elkaar verbinden, hij besluit door te gaan en alle kansen te pakken die op zijn pad komen.

Quote "Soms werd hij gepest en uitgelachen, maar het deed hem helemaal niks" farid el meriami, vader salim

Iftar Naast zijn inzet in de buurt heeft El Meriami ook een eigen evenementenbureau, waarmee hij zich wil focussen op meer grote evenementen en projecten. Zo organiseerde hij tijdens de ramadan voor de tweede keer een openlucht Iftar. Dit was zo'n succes dat Rotterdam, Den Haag en Utrecht zich inmiddels ook bij het evenement hebben aangesloten.

Salim en zijn moeder in de keuken ter voorbereiding van de iftar

Hulpverlener De duizendpoot werkt ook als vrijwilliger bij het Rode Kruis. Zo was hij aanwezig als hulpverlener bij de Johan Cruijff Run in de ArenA. "Iets doen voor een ander, dat ben ik gewoon". Het verlenen van hulp voelt voor El Meriami dus vanzelfsprekend. Hij haalde in 2020 al het nieuws nadat hij het leven van de neergeschoten Bas van Wijk probeerde te redden. Support van familie De ouders van El Meriami spelen een belangrijke rol in zijn leven en bij de kansen die hij heeft gekregen. "Mijn ouders hebben mij de vrijheid en de kans gegeven om dit te kunnen doen." Vader Farid El Meriami is trots op zijn zoon en op wat hij tot nu toe allemaal heeft bereikt. "Het is geen meelopertje. Vanaf kleins af aan was hij al lekker buiten, onder de mensen. Soms werd hij gepest en uitgelachen, maar het deed hem helemaal niks." Vader Farid ziet de toekomst van zijn zoon rooskleurig in. "Als hij zo doorgaat, dan gaat hij op voor burgemeester, of op zijn minst voor stadsdeelvoorzitter", zegt hij met een trotse glimlach.