Dansen, wandelen, en vliegeren op Bevrijdingsdag, ook AT5 is er live bij

Net als Koningsdag kan ook Bevrijdingsdag voor het eerst in twee jaar weer écht gevierd worden. In Amsterdam kun je dat onder meer dansend, etend, wandelend én vliegerend doen. Ook AT5 is er vandaag live bij om de festiviteiten in de stad te volgen. De uitzending begint om 17.30 uur.

Tijdens de uitzending doen we verslag vanaf de Dam. Het thema daar is Oorlog op de Dam, dat dit jaar door het Amsterdams 4 en 5 mei comité werd gekozen. Vanaf daar volgen we alle festiviteiten, optredens en bijeenkomsten in onder meer het centrum, West, Zuidoost en Noord.

In onze studio hebben we verrassende gasten die praten over de politie in de oorlog, onderduiken in het Paleis op de Dam en de toekomst van Bevrijdingsdag. De uitzending duurt tot 19.30 uur en is te zien op tv en op onze site.

Van de Dam tot het Westerpark

Ook op de Dam zijn er verschillende dingen te doen. In het Paleis op de Dam vertellen meerdere mensen over wat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Tijdens de uitzending spreken we Willemijn Perfors (1945) die als dochter van de opzichter werd geboren in het Koninklijk Paleis Amsterdam.

Ook zijn we in het Westerpark bij festival Het Vrije Westen. Hier zijn optredens van zowel Nederlandse als Oekraïnse artiesten. Een deel van de Oekraïners vluchtte na het uitbreken van de oorlog naar Nederland. Naast muziek is er een kleedjesmarkt, Oekraïens eten en een Oekraïense karaoke. Toegang is gratis.

Vliegeren

Voor wie zelf de stad in wil: ook in de rest van Amsterdam zijn er in alle soorten en maten bevrijdingsfeesten te vinden. Zo is er in het Noorderpark een kindervrijmarkt en jeu de boules en kun je vliegeren op de NDSM-werf. In het Olympisch Stadion kun je naar Het Amsterdams Verbond, waar onder meer Ronnie Flex, Carlos Valdes en Benny Rodrigues in de line-up staan.

Liefhebbers van oorlogsfilms kunnen terecht in Tuschinski. In deze 100-jaar oude bioscoop van de in Auschwitz vermoorde Abraham Tuschinski, waren er de afgelopen dagen verschillende oorlogsfilms te zien. Vanavond om 20.30 draait Bankier van het Verzet.

Eten

Waar je ook woont in de stad, de kans is groot dat er ook bij jou in de buurt een vrijheidsmaaltijd wordt georganiseerd. Een paar van die maaltijden bevinden zich op een bijzondere locatie. Zo kun je eten op de Vrijheidspont over het IJ. Op de pont, die tussen 17.30 uur en 22.00 uur vier keer vaart, is er eten van chefkok Samuel Levie en muziek van Yung Nnelg en de Amsterdam Klezmer Band. Gastheer Sergio Vyent verzorgt de ontvangst.

Ook in het UMC wordt een vrijheidsmaaltijd georganiseerd. Hier maakt culinair schrijver Nadia Zerouali soep voor patiënten en medewerkers.

Wandelen

Tijdens Bevrijdingdag zijn er ook veel wandelingen te volgen in Amsterdam. Veel van die tochten worden begeleid door een gids die iets vertelt over de oorlogsgeschiedenis van die buurt. Wandelen kan in onder meer De Baarsjes, of in Zuid, waar de Joodse schrijfster Etty Hillesum jarenlang woonde.

Dansen

Dansen kan onder meer op het festival bij het Homomonument, dat 35 jaar bestaat. "In deze decennialange strijd, en in deze donkere tijden, is het belangrijker dan ooit om onze successen te vieren, en zij die ons voorgingen te eren en bedanken voor hun strijd", schrijft de organisator van het festival.

Wie dansoptredens en -workshops wil bezoeken, kan terecht bij Bevrijdingsdans op het Muesumplein. "Enthousiaste amateur en professionele dansers brengen jou letterlijk en figuurlijk in beweging", belooft Bevrijdingsdans op haar website.

Om 20.00 uur begint in het Volkshotel Dislocated Noise. De clubavond is gericht op de ontmoeting tussen locals en nieuwkomers in Amsterdam.