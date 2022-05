Nieuw bevrijdingsbeeld opgedoken: "Het is heel dicht op de Amsterdammers gefilmd"

Er is nieuw bewegend beeld ontdekt van Amsterdam vlak voor en na de bevrijding. Het grootste deel van het filmmateriaal beslaat de bevrijdingsfeesten later in mei en in juni '45.

AT5

Het beeld is in handen van Museum Engelandvaarders in Noordwijk dat er de beschikking over kreeg uit een nalatenschap van een Amsterdammer die anoniem wil blijven. De maker woonde in de Admiraal de Ruijterweg en filmde in zijn straat de festiviteiten die eind mei en juni nogmaals werden georganiseerd om de bevrijding te vieren.



"Deze film is heel dicht op de Amsterdammers gefilmd en je ziet ook hun emotie en opluchting na vijf jaar van onderdrukking", zegt Erik Schmitz, conservator van het Stadsarchief, die uitzocht waarin het materiaal zich onderscheid van al het beeld dat er al is.

Bijzonder is ook dat er nu bewegend beeld is van de fusillade-plek in de Marnixstraat bij de oude Spiegelschool. De Duitsers organiseerden daar wie er op transport werd gezet voor dwangarbeid. Na een aanslag op de school werden als vergelding vijf andere verzetsstrijders, die verderop in het Kleine Gartmanplantsoen in de cel zaten, tegen de muur gezet en doodgeschoten.



Verder zijn in de 20 minuten filmrol ook fragmenten terug te vinden van de pontjes achter CS die aaneengeschakeld een brug naar Noord vormden. Varen konden ze niet vanwege een gebrek aan brandstof. Ook zichtbaar: de gaten die de oorlog in de stad had geslagen. Huizen van Joodse Amsterdammers werden in de hongerwinter gestript van al hun hout en stortte daardoor in elkaar.



Op zichzelf is er geen gebrek aan beeld uit die tijd, maar de toegevoegde waarde van dit materiaal schuilt in het intieme, het op de huid filmen van Amsterdammers en de stad. "Voor iemand die zich met geschiedenis bezighoudt is dit altijd weer een bijzondere ervaring, maar ook, zou ik willen zeggen, voor elke Amsterdammer, omdat het het verleden weer heel dichtbij brengt", aldus Schmitz.

De aaneengeschakelde pontjes achter CS.