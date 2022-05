Gay Swim Amsterdam viert 25-jarig jubileum: "Een gewone club vond ik saai"

Of het nou op de Gay Games is of op de doordeweekse trainingen: al 25 jaar lang is iedereen welkom bij Gay Swim Amsterdam. Reden voor een feestje. En uiteraard is Dia, lid van het eerste uur, overal bij.

"Ik heb ook wel een gewone club geprobeerd hoor," vertelt Dia Huizinga. "Maar dat vond ik saai." Toen ze een oproep zag voor geïnteresseerde leden voor een zwemvereniging voor homo's en lesbiënnes aarzelde ze geen moment. "Het idee kwam van Bob van Schijndel, de activist achter bijvoorbeeld ook het Homomonument. Toen hij naar de Gay Games in New York ging, zag hij maar één Nederlandse zwemmer." Te weinig, vond Van Schijndel, en na een oproepje in de krant vond in 1995 de eerste training plaats. Twee jaar later, 23 januari 1997, wordt Gay Swim Amsterdam (GSA) officieel opgericht. Gay Games Dat is net op tijd voor de Gay Games, die in 1998 in Amsterdam plaatsvinden. Nog steeds een hoogtepunt in de zwemcarrière van Dia. "Die openingsceremonie, in een volle Amsterdam ArenA - prachtig was dat." Alle deelnemers kregen een kaart om gratis met het OV te reizen. "Stap je een tram in, heeft iedereen zo'n kaart om. Dat was zo bijzonder - normaal zijn wij altijd in de minderheid." Ook niet onbelangrijk: GSA haalt uiteindelijk 43 medailles.

De Nederlandse delegatie loopt de Amsterdam ArenA binnen tijdens de openingsceremonie van de Gay Games 1998

Tegenwoordig doet Dia het rustig aan - in plaats van duiken springt ze liever gewoon in het water - maar in de beginjaren wist ze ook medailles te behalen. "Al zwem ik niet zo snel. Maar dan zat ik bijvoorbeeld in een heel snelle estafetteploeg." Jubileum Voor het 25-jarig bestaan heeft GSA het nodige op het programma staan, al moest er door corona een en ander verschoven worden. Eind april namen leden het tegen elkaar op in een clubcompetitie. In augustus is GSA Love Swim, waarbij buiten wordt gezwommen, en in november vindt er een congres plaats. Mooi natuurlijk, maar uiteindelijk draait het om het zwemmen. "We trainen vier keer per week," vertelt clubicoon Dia. Twee keer per week vinden de trainingen plaats in het Sloterparkbad, en twee keer in het Marnixbad. En als het aan haar ligt, blijft ze dat doen. Bij het 40-jarig bestaan, in 2037, hoopt ze er nog steeds bij te zijn. "Dan ben ik nog steeds gezond. Door al dat zwemmen natuurlijk."