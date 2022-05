Medewerkers juwelier op straat beroofd en mishandeld, twee verdachten van 16 jaar aangehouden

Twee medewerkers van een juwelier zijn overvallen en mishandeld bij een straatroof op het Buikslotermeerplein in Noord. Het gaat om twee werknemers van een juwelierszaak op het plein. Er zijn twee verdachten aangehouden, dat zijn Amsterdammers van 16 jaar.

Twee verdachten met gezichtsbedekking belaagden de medewerkers van de juwelier iets na half tien, wanneer zij van hun auto naar het bedrijfspand liepen. Een getuige vertelt dat het erop lijkt dat de twee zijn opgewacht op straat, vervolgens zouden ze zijn aangevallen en hierbij is er op hun hoofd geslagen. Er zou onder andere gebruik gemaakt zijn van een ruitentikker.

Na de worsteling zijn de verdachten richting een gereedstaande scooter gerend, maar omstanders voorkwamen dat ze hierop konden wegrijden. Hun vlucht ging te voet verder, maar korte tijd later zijn zij aangehouden. Het gaat dus om twee Amsterdammers van 16 jaar.

De slachtoffers zijn volgens getuigen in een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Wat de ernst van hun verwondingen is, is niet bekend.