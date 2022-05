Gemeente handhaaft genomen maatregelen voor horeca Wallengebied

Eind april kondigde burgemeester Femke Halsema aan dat de eerder gegeven toestemming aan cafés en restaurants om terrassen uit te breiden, zou worden ingetrokken. Het beperken van de terrassen was volgens KHN een klap, omdat ze het niet zagen aankomen. Daarnaast vond de branchevereniging samen met de ondernemersverenigingen van het gebied dat de belangen van de bewoners te zwaar zouden wegen.

Drukke dagen

Ze deden daarom een tegenvoorstel waarin de beperkende maatregelen alleen van kracht zouden zijn op drukke vrij- of zaterdagen. Daar gaat de gemeente dus niet in mee, omdat "de leefbaarheid voor omwonenden altijd een voorwaarde is en dat is nu ook het belangrijkste uitgangspunt."

De verwachting is dat de drukte in het Wallengebied deze zomer weer groot wordt, vanwege de terugkeer van toeristen. Volgens de gemeente leggen "de drukte en overlast op de Wallen een onacceptabele druk op de openbare ruimte en de leefbaarheid voor bewoners." De ondernemers vinden dat die drukte eenzijdig op hen geprojecteerd wordt. Momenteel werken ze aan een plan wat ze tegenover de maatregelen willen stellen. Naast het verbod op ruimere terrassen gaat ook het aangepaste alcoholverkoopverbod vandaag in.