Moet paleis op de Dam weer stadhuis worden? "Goed voor de identiteit van Amsterdam"

We kennen het allemaal als het Paleis op de Dam, maar van oorsprong heeft het pand een heel andere functie: dat van stadhuis. Volgens stedenbouwkundige René Strijland is de tijd rijp om het paleis de oorspronkelijke functie weer terug te geven. Volgens hem zou het goed zijn voor de identiteit van Amsterdam.

AT5

In de tijden van de VOC werd het pand gebouwd. Volgens Strijland is het goed voor het historisch besef als het stadsbestuur juist op deze beladen plek zitting neemt. "Ik denk dat als mevrouw Halsema en de fracties hier zouden vergaderen, ze misschien toch iets meer zouden begrijpen waar de stad vandaan komt en wat de VOC-geschiedenis precies behelst. Het is toch ook een loden last als het gaat om bijvoorbeeld de slavernij. Je voelt de historische druk. Het zou de kwaliteit van de besluitvorming ten goede komen."

In de VOC-periode speelde het stadhuis van toen een sleutelrol en had het bovendien meerdere functies, zo vertelt Strijland. "Op de begane grond zat de Amsterdam Bank gevestigd waar de aandelen werden uitgegeven van de VOC-expedities. Op die manier werd het risico gespreid wat deels het succes was van het VOC-gebeuren. Je zou kunnen zeggen dat het een bestuursgebouw en zakengebouw in één was.

Volgens Strijland is de tijd rijp om het paleis weer terug te geven aan de Amsterdammers. "Er is een politieke meerderheid die het wil. Nota bene het CDA van deelraad Amsterdam Centrum diende een motie in om het weer terug te nemen. En als je het Amsterdammers vraagt, zeggen ze allemaal dat het weer terug moet." Een kleine rondgang langs voorbijgangers op de Dam lijkt dat beeld te bevestigen. "De Oranjes hebben panden zat, daar hoef je geen medelijden mee te hebben", zegt een dame desgevraagd. Iets wat Strijland beaamd: "Paleizen hebben ze genoeg die er bovendien pico bello uitzien. Dit stadhuis kunnen ze rustig laten schieten."