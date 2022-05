Halsema: afhandeling verzoeken tot openbaarmaking nog altijd niet op orde

Uit eerder onderzoek van AT5 bleek al dat openbaarmaking van overheidsstukken bij de gemeente Amsterdam ver onder de maat is. Het afhandelen van verzoeken duurt in de stad gemiddeld vijf keer langer dan is vastgelegd in de wet, zo bleek uit dat onderzoek. En ook op dit moment wordt 55% van de verzoeken niet binnen de wettelijke termijn beantwoord.

Zo duurde de afhandeling van een recent Wob-verzoek van AT5 over de stroomtekorten op het Amsterdamse elektriciteitsnet een half jaar, terwijl de wettelijke maximale termijn 8 weken is. Naast journalisten doen ook burgers steeds vaker een verzoek om stukken openbaar te krijgen, wat tijdige beantwoording niet vergemakkelijkt. De Rekenkamer oordeelde eerder dit jaar dan ook hard over de afhandeling van Wob-verzoeken door de gemeente.

Inlopen achterstanden stagneert

In een brief die Halsema vrijdagmiddag naar de gemeenteraad heeft gestuurd, erkent ze dat het proces nog niet op orde is. "Over het geheel zien we dat het inlopen van de achterstanden stagneert", schrijft de burgemeester, "het kost moeite om de gevraagde informatie (snel) te vinden en toegankelijk te maken." Dit terwijl Halsema altijd stelt dat openbaarheid een recht is, en geen gunst. "Het uitgangspunt is helder, maar in de uitvoering zijn we nog lang niet waar we willen zijn", aldus Halsema.

Wob-week

Om de stagnatie te doorbreken en de berg aan informatieverzoeken weg te werken, komt er een zogeheten 'Wob/Woo-week' binnen de gemeentelijke organisatie. "Medewerkers die nodig zijn om zoveel mogelijk langlopende verzoeken af te handelen worden die week vrijgespeeld van hun andere werkzaamheden", zo schrijft ze. Op 13 mei moet die week afgesloten worden met het publiceren van alle genomen besluiten.

Ook moet door nieuwe it-systemen de vindbaarheid van informatie binnen de gemeente verbeterd worden, en moet "het lakbeleid worden geharmoniseerd". De nieuwe Wet open overheid (Woo) die de Wob gaat vervangen, maakt het nog noodzakelijker dat de werkwijze van de gemeente verbetert. Toch geeft Halsema wel alvast een winstwaarschuwing: "De situatie is dermate complex dat een eenvoudige oplossing niet voor handen is."