Online examentraining populair: "Zelfs in bed kan je een filmpje kijken"

Van aardrijkskunde, wiskunde tot maatschappijleer. Alle vakken komen straks weer aanbod op de eindexamens, die van 12 tot en met 30 mei plaatsvinden. De afgelopen jaren liepen veel leerlingen achterstanden op door de coronacrisis. Online examentraining lijkt de oplossing om de achterstand in te halen. Het online examentrainingplatform Digistudie groeide in de afgelopen drie jaar van ruim 1100 naar meer dan 10.000 gebruikers.

"Heel veel lessen vielen uit en je moest de lessen online volgen", vertelt de 17-jarige Emma van het Spinoza Lyceum over de lessen in de coronaperiode. Ze gaat binnenkort havo examen doen en vindt het toch wel spannend: "Het is de eerste keer."

Maria en Sophie, beide 18 en leerlingen van het Gerrit van der Veen College herinneren zich ook nog goed de onrustige tijd op school tijdens de pandemie. "Veel docenten waren ziek en dan had je weer twee weken geen les. We hebben bij sommige vakken wel wat achterstand opgelopen", vertelt Sophie.