Deel oppositie wil meer transparantie bij tot stand komen van coalitieakkoord

Amsterdammers en de raad moeten meer betrokken worden bij het vormen van een coalitieakkoord. Dat bepleiten oppositiepartijen Volt, DENK, BIJ1 en JA21 in een brief aan informateurs Lodewijk Asscher en Roos Vermeij.

PvdA, GroenLinks en D66 onderhandelen inmiddels ruim een maand met elkaar over een nieuw coalitieakkoord. De afgelopen weken werd intensief gesproken over de financiële situatie en de financiële maatregelen die nodig zijn om zowel de tekorten als ook de ambities van de stad te kunnen dekken. Daarbij moeten soms lastige keuzes worden gemaakt, bevestigde ook Asscher afgelopen week.

"Voor een sterk draagvlak in de Amsterdamse samenleving voor die keuzes is nodig dat alle Amsterdammers, vertegenwoordigd door alle partijen in de raad, betrokken worden bij deze keuzes", zo schrijven de vier partijen. "Hiervoor is onder andere transparantie en samenwerking vereist. Transparantie naar Amsterdammers, maar ook naar de gehele raad gezien alle vijfenveertig raadsleden het mandaat hebben ontvangen van de Amsterdammer om hen te vertegenwoordigen."

"Weinig tot geen informatie"

De partijen vinden dat zij in twee eerdere brieven van Asscher en Vermeij 'weinig tot geen informatie' hebben gekregen over de inhoudelijke voortgang van het coalitieakkoord. Ze willen op structurele basis meer informatie ontvangen over de inhoudelijke voortgang en ook willen horen wat de visie is van de onderhandelende partijen over hoe ze willen samenwerken met de samenleving en de gehele raad 'om de doelen voor de stad te verwezenlijken'.

Of de onderhandelende partijen op het verzoek van de oppositiepartijen ingaan is te bezien; zij zijn daartoe namelijk niet verplicht. De bedoeling is dat PvdA, GroenLinks en D66 begin juni klaar zijn met hun onderhandelingen over een nieuwe coalitie.