Ten Hag vol zelftrouwen richting AZ: "De spelers zijn hongerig"

Ajax kan in het uitduel met AZ weer beschikken over een flink aantal spelers. De trainer van Ajax liet vandaag op de persconferentie weten dat Noussair Mazraoui, Devyne Rensch, Edson Álvarez en Steven Berghuis weer volledig inzetbaar zijn.

Richting het uitduel met AZ is het de vraag of Ten Hag Ajax opnieuw in het 4-4-2-systeem gaat laten spelen. De trainer wil daar nog niet op vooruitlopen. "Dat ga je zondag zien", zegt hij. "We hebben mogelijkheden met deze selectie. Berghuis en Mazraoui zijn terug en zij zijn flexibel. We hebben buitenspelers tot onze beschikking."

Noord-Hollandse derby

"Ik zie op het veld dat de spelers hongerig zijn', vervolgt de coach. "De jongens zijn competitief en hebben geweldig getraind. Ze zijn er klaar voor. Het is de Noord-Hollandse derby, dus er is altijd wel rivaliteit. Er staan zondag twee goed voetballende ploegen op het veld, het gaat een mooie wedstrijd worden."

Haller

Ten Hag heeft vandaag tijdens de persconferentie zijn vertrouwen uitgesproken in Sébastien Haller. De Fransman scoorde voor het laatst tijdens De Klassieker (20 maart), terwijl hij vorige week tegen PEC Zwolle een opgelegde kans niet wist te verzilveren tot doelpunt.

"Hij blijft zijn ding doen en dat gaat niet veranderen", zegt Ten Hag. "Hij wordt wel gretiger en hij gaat het net snel weer vinden. Maar het werkt niet mee voor zijn vertrouwen'" doelt Ten Hag op de gemiste kans tegen PEC Zwolle. "We weten allemaal dat 'ie moet zitten. Dat weet hij zelf ook, op de eerste plaats."

Landskampioen

De mogelijkheid bestaat dat Ajax zondagavond landskampioen wordt. De Amsterdammers moeten dan winnen van AZ en Feyenoord moet PSV verslaan. Mocht dit op deze manier gebeuren dan is er nog geen KNVB'er om de kampioensschaal te overhandigen, dat zal dan na de thuiswedstrijd tegen Heerenveen gebeuren. En die is volgende week woensdag.

Koploper Ajax trapt zondag om 14.30 uur af tegen AZ in Alkmaar. Nummer twee PSV begint pas om 16.45 uur aan de uitwedstrijd tegen Feyenoord.