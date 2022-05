Lale Gül krijgt Pim Fortuyn Prijs op twintigste sterfdag naamgever

Schrijver en columnist Lale Gül is dit jaar de winnaar van de Pim Fortuyn Prijs. Dat maakte juryvoorzitter Simon Fortuyn bekend op het symposium 'Verdraagzaamheid versus vrijheid van meningsuiting', ter gelegenheid van de twintigste sterfdag van zijn broer. Politicus Pim Fortuyn werd op 6 mei 2020 vermoord op het Mediapark in Hilversum.

Dat meldt nu.nl. De jury prijst Gül om haar debuutroman Ik ga leven. In het boek beschrijft ze ze het verhaal van Büsra , een jonge vrouw van Turkse afkomst die opgroeit in een streng islamitisch gezin in West. Na het verschijnen van het boek vertelde Gül in interviews dat dit verhaal grotendeels gebaseerd is op haar eigen leven.

"Daarvoor is moed nodig", concludeert de jury, bestaande uit Pims broer Simon Fortuyn, JA21-leider Joost Eerdmans, filosoof Afshin Ellian en psychiater Esther van Fenema. "Er zijn weinig schrijvers die hun eigen culturele en religieuze achtergrond durven te bekritiseren." De inhoud van het boek zorgde vanwege islamkritiek voor een breuk met haar familie. Ook kreeg Gül te maken met bedreigingen. De schrijfster heeft zelfs een periode moeten onderduiken.

De Pim Fortuyn Prijs wordt sinds 2015 jaarlijks uitgereikt aan opiniemakers, bestuurders of politici die volgens de organisatie strijden voor het vrije woord, taboes doorbreken en stelling durft te nemen in het maatschappelijke debat. Gül won eerder met haar al de NS Publieksprijs 2021.