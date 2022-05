Canta van ernstig zieke Sascha gestolen: "Vreselijk dat mensen je dit aandoen"

In de nacht van 4 op 5 mei is de Canta van Sascha van Lingen (44) gestolen. Sascha heeft de ziekte van Huntington en de Canta is daarom onmisbaar voor haar. Het autootje is gestolen op de Sassenheimstraat bij de Westlandgracht.

"Ik ging mijn twee hondjes uitlaten en zag meteen dat 'ie weg was", laat Sascha weten. "Ik begon gelijk te huilen." Door haar ziekte kan Sascha veel niet alleen. Maar de Canta zorgde ervoor dat ze toch zelfstandig dingen kon blijven doen. "De Canta betekent alles voor mij. Nu die is gestolen, kan ik nergens meer naartoe. Ik kan nauwelijks mijn boodschappen zelf tillen en ik heb vaak afspraken in het ziekenhuis. Daar moet mijn zus nu voor inspringen." Aangifte Sascha en haar zus hebben dezelfde dag nog aangifte gedaan. "Er zaten veel persoonlijke spullen in de Canta. Met name voor mijn hondjes. Die spullen zijn bij elkaar ook best wat geld waard", vertelt Sascha. "Het is een gevoel van machteloosheid. Ik kan er gewoon niet zonder en hierdoor besef je dat weer. Het is vreselijk dat mensen je dit aandoen."

Crowdfunding Het aanschaffen van een nieuwe Canta is best prijzig. Daarom is Sascha's zus, Matthea, een crowdfunding gestart. "Mensen weten niet wat voor impact dit heeft op Sascha. Zonder de Canta is zij gebonden aan haar huis. We hopen dat we hierdoor snel weer een nieuwe kunnen kopen", laat zij weten. Sascha gaat vervolgens verder: "Er is ook niet echt een andere optie om het geld bij elkaar te krijgen. Veel familieleden zijn bijvoorbeeld overleden." De teller van de actie staat nu op ongeveer 1700 euro. Het uiteindelijke doel is 6000 euro.