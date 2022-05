Vrouw en minderjarige opgepakt op verdenking van vernieling na demonstratie pro-abortusrecht

Op beelden op social media is te zien dat er tijdens de aanhoudingen onrust onstaat bij demonstranten na het ingrijpen van de politie. Agenten gebruikten daarom geweld tegen deze groep. Hierbij zou ook een man zijn geslagen die een baby droeg op zijn buik in een draagzak.

De politie spreekt van een ordelijk verlopen demonstratie op de Dam, maar dat een groep van 20 à 30 demonstranten de openbare orde verstoorde toen zij richting het consulaat liepen. Een 27-jarige vrouw is opgepakt voor vernieling. Zij wordt ervan verdacht een tram te hebben beklad met graffiti. De tweede, een minderjarige arrestant, wordt ervan verdacht een persoonlijk eigendom van een agent te hebben vernield.

Onverantwoord

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat de man inderdaad geslagen is op zijn benen. Hierbij merkt de woordvoerder aan dat agenten de man met de baby herhaardelijk hebben gewaarschuwd dat er afstand gehouden moest worden. "We willen geen geweld gebruiken tegen iemand die een kind bij zich heeft, dat staat voorop", aldus de politiewoordvoerder. "Wij vinden het zorgelijk en onverantwoord dat iemand die waarschijnlijk vader is zich op deze manier opstelt tegenover de politie. Collega's hebben meermaals opgeroepen om weg te gaan, maar daar werd geen gehoor aan gegeven."