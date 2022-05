Geen huldiging in de stad als Ajax kampioen wordt

Mocht Ajax deze week kampioen worden, en die kans is vrij groot, dan komt er geen huldiging in de stad. Dat heeft de gemeente zojuist laten weten. Reden: de veiligheid, er zijn te weinig beveiligers beschikbaar om het feest in goede banen te kunnen leiden. Er mag woensdagavond wel gehuldigd worden in de Johan Cruijff Arena na de wedstrijd, als Ajax kampioen wordt.

De laatste huldiging dateert uit 2019: het droomjaar waarin Ajax voor het eerst in vijf jaar kampioen werd, de beker won én de halve finale van de Champions League bereikte. Op het Museumplein kwamen dat jaar zo’n 100.000 supporters af.

320 beveiligers

De gemeente zegt begin maart al voor het eerst geprobeerd te hebben om voldoende beveiligers te vinden voor een eventuele huldiging. Omdat er 80.000 tot 100.000 bezoekers verwacht worden, zouden er minimaal 320 beveiligers nodig zijn. Voor grote evenementen zou de eis gelden van een beveiliger op 250 bezoekers.

Er zouden twaalf verschillende bedrijven zijn benaderd, maar het gewenste aantal beveiligers zou niet gehaald zijn. Ook is er gekeken of servicemedewerkers, horeca- of winkelbeveiligers, beveiligers in opleiding, of voetbalstewards tijdens een eventuele huldiging konden werken, maar dat zou 'niet haalbaar' zijn geweest.

Geen optie

"Uiteindelijk hebben de driehoek en Ajax moeten concluderen dat het Museumplein geen optie was voor een huldiging", stelt de gemeente. "Bezoekers, onder wie gezinnen met kinderen moeten erop kunnen rekenen dat een huldiging aan alle eisen voldoet en veilig en verantwoord wordt georganiseerd."

Sinds de eeuwwisseling pakte Ajax acht keer de titel, maar een huldiging in de binnenstad zit er zelden in: slechts drie keer. De vier titels die Ajax tussen 2011 en 2014 won, werden op het Arenapark gevierd. Een feest op het Museumplein werd in die jaren verboden door de gemeente wegens supporters incidenten. In 2020 werden door corona alle competities waar Ajax op dat moment nog in actief was afgebroken. Vorig jaar, toen Ajax opnieuw de dubbel won, kwam er door corona ook geen huldiging.