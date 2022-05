Supportersvereniging: "Heel erg jammer, Ajax is van ons allemaal"

Supportersvereniging Ajax (SVA) is teleurgesteld na het besluit van de gemeente dat een eventuele huldiging niet in de stad mag plaatsvinden. De vereniging spreekt van 'gebrekkig personeelsbeleid', maar heeft er voor deze keer ook wel begrip voor.

"We benadrukken dat het echt eenmalig moet zijn", zegt directeur-bestuurder Fabian Nagtzaam. "En dat het personeelsbeleid volgend jaar wel op orde moet zijn, zodat er een huldiging voor alle Amsterdammers kan plaatsvinden."

100.000 mensen

Mocht Ajax woensdag kampioen worden, dan wordt dat volgens de gemeente alleen in de Johan Cruijff Arena zelf gevierd. "Dat is heel erg jammer. Want je ziet dat er op een huldiging juist mensen van buiten het stadion afkomen. Meestal gaat het wel om 100.000 mensen. Ajax is van ons allemaal, iedereen moet van een huldiging kunnen genieten."

Nagtzaam werd vanmiddag door Ajax geïnformeerd. "Ajax kan hier helemaal niks aan doen, het komt door het gebrek aan beveiligers." Volgens hem is de club voor een 'voldongen feit' gesteld.

Ander werk

Een woordvoerder van de gemeente benadrukt dat het niet om beveiligingspersoneel van de gemeente zelf gaat. "In 2019 konden wij ze met het grootste gemak inhuren, maar nu zijn ze er gewoon bijna niet. Na de coronacrisis zijn veel van hen ander werk gaan zoeken. Er is krapte in de branche. Dat zie je ook bij festivals en op Schiphol bijvoorbeeld."

Mogelijk wordt er na de wedstrijd ook in de omgeving van de Johan Cruijff Arena feest gevierd. Nagtzaam durft niet te voorspellen hoeveel supporters er woensdagavond na de wedstrijd naar de Johan Cruijff Boulevard zullen komen. "We spreken allemaal nog voor ons beurt. Van een huldiging spreken we pas als de stand zo is, en dan heb je kans op meer Ajacieden."