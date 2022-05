Supporters met stomheid geslagen: "WTF, waar heb je het over?"

Het nieuws dat een eventueel kampioenschap van Ajax niet wordt gevierd met een huldiging in de stad is bij supporters ingeslagen als een bom.

"What the f*ck, waar heb je het over", roept een supporter op de Albert Cuypmarkt. "Dat vind ik wel klote eigenlijk. Ajax is toch gewoon alles. Ajax is gewoon het meest Amsterdamse dat we ooit hebben gezien."

Schandalig

Een ander noemt het schandalig. "Zeer teleurstellend. Ik roep op om mevrouw Halsema en datgene dat daar zit een betere organisatie neer te zetten."

De gemeente benadrukte dat een eventuele huldiging woensdag in de Johan Cruijff Arena plaatsvindt, meteen na de wedstrijd. "Dat vind ik een inkoppertje, want dat is logisch", zegt een andere fan. "Want het is natuurlijk een groot feest in de Arena. En dat zal buiten nog wel worden voortgezet. Vermoed ik. Rondom de Arena. Daar zal dan wel beveiliging zijn vermoed ik. Maar ik vind het een beetje goedkoop."

Krapte

De gemeente liet eerder vandaag weten dat er 320 beveiligers nodig zijn voor een eventuele huldiging op bijvoorbeeld het Museumplein. Er zijn twaalf beveiligingsbedrijven benaderd, maar het zou vanwege krapte in de branche niet gelukt zijn om het benodigde aantal beveiligers te vinden.