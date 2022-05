Manifest getekend op Oostenburg, maar niet de hele buurt voelt zich gehoord

Het bouwen is nog in volle gang, maar binnenkort is Amsterdam 1800 woningen rijker met de nieuwe wijk Oostenburg. De betrokken partijen hebben een manifest ondertekend om een buurt te creëren die voor iedereen open en toegankelijk is. Mooie plannen natuurlijk, maar bewoners van omliggende wijken maken zich er wel wat zorgen over.

Onder het genot van (alcoholvrije) champagne en applaus proosten de twaalf betrokken partijen maandagmiddag op het even daarvoor ondertekende sociale manifest. "Het is een breed gedragen initiatief" vertelt Onno Hoff, Fondsmanager van Syntrus Achmea real estate & finance. "Waarin we afspraken maken hoe we met elkaar gaan samenwerken maar ook de buurt voor iedereen toegankelijk maken."

Quote "De echte sociale huur, is hier toch voor een groot deel onmogelijk geworden" Sybrand Hekking - buurtwerkgroep Oostenburg-Noord

Sybrand Hekking van buurtwerkgroep Oostenburg-Noord juicht de doelstellingen toe maar heeft ook zijn bedenkingen over de toegankelijkheid. "We zijn het eilandkarakter kwijtgeraakt, omdat je niet meer om het eiland heen kan lopen." Hij is als buurtbewoner al jaren actief in verschillende buurtwerkgroepen die meedenken over de bouwplannen op Oostenburg. Naast de bereikbaarheid gaan de zorgen van de buurtwerkgroepen ook uit naar de geringe sociale huur op het eiland. "De echte sociale huur, is hier toch voor een groot deel onmogelijk geworden."

Daktuin op Oostenburg

Studio's voor jongeren Van de woningen op Oostenburg is zo'n 28% van de woningen sociale huur. Opvallend, want stadsbreed ligt dat percentage op 40%. Karlijn de Kruif, ontwikkelingsmanager van Stadgenoot is dat een bewuste keuze is geweest, in samenspraak met de gemeente. "We hebben gekeken naar de ligging van Oostenburg. Op de andere eilanden is het percentages sociale huurwoningen hoger. Kleinere studio's voor jongeren met name ontbraken, daarom hebben we ons speciaal gericht op die doelgroep en besloten iets minder sociale huur te realiseren dan op de andere eilanden het geval is". De gemeente Amsterdam laat weten dat de afspraken over de percentages sociale huurwoningen op Oostenburg zijn gemaakt voor 2017, toen de zogenoemde Woonagenda 2025 werd opgesteld. Hier werd onder andere het '40-40-20 principe' afgesproken; bij de bouw van nieuwe buurten of wijken moet dan 40% van de Amsterdamse woningen sociale huur moet zijn, 40% middelhuur (huur & koop) en 20% dure huur en koop. "Dat vinden wij heel erg jammer, want dat is een andere structuur dan de rest van de buurt", vertelt Hekking.

Manifest wordt ondertekend op Oostenburg

Daarnaast vreest Hekking overlast door de horeca in de nieuwe wijk. "We krijgen 17 horecagelegenheden. Die gaan mogelijk overlast veroorzaken op Wittenburg." Volgens Hoff is dat moeilijk te voorspellen. "Ik vind het lastig om daar nu al een uitspraak over te doen, omdat het nog weinig meetbaar is". Toch heeft Hekking ook vertrouwen in de toekomst. "Ik hoop dat we hier gezellig en gelukkig samen gaan wonen". De komende tijd gaan de verschillende betrokken partijen verder invulling geven aan de plannen van het manifest. De verbouwing zal ook nog even doorgaan. Naar verwachting worden in 2026 de laatste woningen opgeleverd. In 2020 besteedde het AT5-programma Bouw Woon Leef uitgebreid aandacht aan Oostenburg. De video en het artikel vindt u hier.