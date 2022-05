Minister Yesilgöz kwaad over bedreigingen tegen Halsema: "Om je kapot te schamen"

Dilan Yesilgöz, de minister van Justitie en Veiligheid, is woest over de bedreigingen die burgemeester Halsema heeft gekregen omdat de huldiging van Ajax niet op het Museumplein wordt gehouden. Yesilgöz zegt dat de burgemeester "niet anders dan de veiligheid voorop moet zetten".

Dat reageert ze via haar Twitter. De minister begrijpt als "Ajacied en Amsterdammers in hart in nieren", dat iedereen het kampioensfeest op het Museumplein had willen zien. Ook snapt ze dat de supporters balen dat het niet op dezelfde locatie als in 2019 kan zijn.

"Maar de burgemeester kan niet anders dan de veiligheid van al die Ajacieden en Amsterdammers voorop zetten. Dat verdient respect", gaat Yesilgöz verder. "De bagger die zij in plaats daarvan over zich heen krijgt is echt om je kapot te schamen en onze club onwaardig!"

Huldiging in Johan Cruijff Arena

De gemeente liet maandag weten dat de huldiging op het Museumplein niet door kan gaan, omdat er niet genoeg beveiligers in kunnen worden gehuurd om het evenement in veilige banen te leiden. Als Ajax woensdag tegen sc Heerenveen kampioen wordt mag er wel een huldiging in de Johan Cruijff Arena plaatsvinden.

Vanwege de verplaatsing van kampioensfeest van het Museumplein naar binnen in de Arena werd de burgemeester "bedolven onder bedreigingen en gescheld". "Ik begrijp de teleurstelling en hoop dat Ajax volgend jaar weer op het Museumplein staat. Maar hou het beschaafd en vriendelijk, beschadig onze stad en vooral onze club niet", reageerde de burgemeester.