Twee jaar jeugddetentie voor doodsteken Jay-Ronne Grootfaam

De 21-jarige Alexio F. krijgt van het gerechtshof twee jaar jeugddetentie voor het doodsteken van de 18-jarige Jay-Ronne Grootfaam. De dader was, net als het slachtoffer, actief in de drillrapscene. De straf is een stuk lager dan de zes jaar cel en TBS die het OM eiste.

Volgens het gerechtshof is er genoeg bewijs om vast te kunnen stellen dat F. Grootfaam met een mes in zijn hals heeft gestoken. Een medeverdachte, de 23-jarige Yamanney A., werd vrijgesproken. De rechter noemde zijn handelingen 'verdedigend van aard.'

Volgens de rechter was de confrontatie tussen de twee groepen niet afgesproken: het ging het om een toevallige ontmoeting. Toch droegen alle betrokkenen wel messen bij zich, die ze ook hebben gebruikt.

Drillrapgroepen

F. en A. raakten bij de steekpartij op 3 september 2019 in de Bijlmer betrokken als lid van drillgroep KSB ('Kikkenstein Bende'). Grootfaam hoorde bij FOG ('Fully Op Gevaar'). De rivaliserende groepen daagden elkaar al weken uit via social media met beledigingen en bedreigingen.

Grootfaam zelf was actief als rapper in de destijds opkomende drillscene. Rappers proberen daar met gewelddadige teksten een inkijk te geven in het harde leven van jongeren in een buitenwijk. Grootfaams bijnaam, RS, kwam veelvuldig voorbij in verschillende drills. Hij bedreigde andere mensen en was zelf ook het doelwit van bedreigingen.

'Kinderen in de grote mensenwereld'

Uit rapporten die al voor het incident waren opgesteld, blijkt dat beide verdachten een licht verstandelijke beperking hebben. Na de steekpartij werden de twee onderzocht in het Pieter Baan Centrum. "Als Yamanney A. en Alexio F. bij elkaar waren dan oogden ze als twee kleine kinderen, die in de grote mensenwereld waren beland", concludeerden de onderzoekers destijds.