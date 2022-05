Reguliersdwarsstraat viert Eurovisie Songfestival tijdens driedaags 'inhaalfeest'

De regenboogvlaggen hangen alvast uit, een 30 meter lange catwalk wordt opgebouwd en het podium begint vorm te krijgen: de voorbereidingen voor het 'Eurovisie-straatfeest' op de Reguliersdwarsstraat zijn in volle gang. Vanaf donderdag wordt het het Eurovisie Songfestival hier na twee jaar weer groots gevierd. "Eindelijk mogen we weer", zegt Edward Koning, voorzitter BIZ Reguliersdwarsstraat.

De shows in Turijn worden op grote schermen uitgezonden en er is allerlei 'Eurovision entertainment.' "Omdat heel veel mensen van de queer community, van de regenboog-familie zoals ik het zelf altijd zeg, echt fan van het songfestival zijn en daar ook al maanden naartoe leven dus is het wat dat betreft spot on voor de doelgroep. Het is voor ons de kans om ons publiek weer te omarmen."

Om de drukte op te kunnen vangen wordt de straat aan beide kanten afgezet. Alleen met een ticket kom je de Reguliers in. Donderdag om 16 uur begint het feest en dat duurt tot en met de finale van het songfestival.