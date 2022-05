Ajacieden bij kampioenschap gewoon de stad in: "Veel gezelliger dan die koude Arena"

Een huldiging in de binnenstad: het zit er bij een mogelijk kampioenschap niet in voor Ajax. Maar als het aan de supporters ligt, trekt iedereen alsnog massaal naar het centrum.

Hoewel de gemeente graag weer een huldiging in de stad wilde vieren, liet het maandag weten dat een groot kampioensfeest er ook dit jaar niet in zit. Een personeelstekort zou het onmogelijk maken om de huldiging in goede banen te leiden.

"We gaan er een feestje van maken", vertelt een Ajax-fan aan AT5. "En daarbuiten ook hoor. We gaan massaal naar het Museumplein toe. Daar is het veel gezelliger dan in die koude Arena"

Massa

Niet iedereen is van plan om de 36e titel uitbundig te vieren; een enkeling blijft liever thuis: "Uit veiligheidsoverwegingen. Ik ben bang dat er toch wat ongeregeldheden zullen zijn. En het is zo'n grote massa... Dat wil ik allemaal niet."

Vorig jaar was er door corona ook geen officiële huldiging, maar toen vierde de selectie van Ajax samen met duizenden supporters het kampioenschap op het arena-dek. Daar staat sinds vorige week een betonnen muur die moet voorkomen dat Ajax-fans net als vorig jaar op de hekken van het dek gaan klimmen.