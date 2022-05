Misdaad NL V Eigenaar horecazaak in Centrum mishandeld op straat

Wanneer de eigenaar van een horecazaak in het centrum in september van het afgelopen jaar een groepje aanspreekt dat voor zijn zaak hangt, wordt hij eerst uitgescholden voor "kankerhomo" en krijgt hij daarna een harde trap tegen zijn borst. Hij valt op de weg en kan net ontweken worden door een scooter die aan komt rijden. In Bureau 020 de beelden van de mishandeling.

De eigenaar van de zaak aan de Utrechtsestraat spreekt op de middag van 8 september rond 16.30 uur een groepje van vijf personen aan. Ze staan te wachten om de naastgelegen coffeeshop in te gaan, maar de eigenaar van de zaak en een paar klanten hebben last van het groepje. Hij vraagt aan een van hen of ze weg willen gaan. Als even later blijkt dat het groepje er nog steeds staat, vraagt het slachtoffer nogmaals aan dezelfde persoon of ze weg willen gaan. Maar dat doen ze niet. Hij probeert daarom de beveiliging van de coffeeshop in te schakelen. Op dat moment hoort de eigenaar, het slachtoffer dus, dat de man die hij twee keer heeft aangesproken "kankerhomo" naar hem roept.

Vervolgens loopt de man tegen het slachtoffer aan en hij duwt het slachtoffer weg met zijn arm. De man loopt even weg, maar komt dan toch weer naar het slachtoffer toegelopen. En dan trapt de verdachte het slachtoffer ineens keihard tegen zijn borst. Die valt daardoor hard op de weg en zijn tas vliegt uit zijn handen. Een scooter die aan komt rijden kan hem net ontwijken. Het slachtoffer raakt gewond bij de val. Ook raken meerdere dure spullen, zoals zijn telefoon en een laptop, beschadigd en die schade is ruim 1.500 euro.



"Het slachtoffer heeft twee keer netjes aan de groep gevraagd of ze weg willen gaan", zegt Margareth Bannor van de politie Amsterdam. "Hij wordt vervolgens uitgescholden en mishandeld. Hij loopt daarbij lichamelijk letsel en forse materiële schade op. Wij willen daarom heel graag weten wie deze verdachte is. Kent u of herkent u hem? Neem dan alstublieft contact met ons op."