Metershoge panelen om Monument op de Dam voor opknapbeurt

Het Nationaal Monument op de Dam krijgt een opknapbeurt. Het monument uit 1956 moet eens in de 25 jaar gerestaureerd worden. Vanwege de werkzaamheden, die op 16 mei beginnen en tot december duren, zal het monument tijdelijk achter vijf meter hoge bouwwanden verdwijnen.

Op de - volgens de gemeente kleurrijke - panelen, komt informatie te staan over het monument, de Dam, of het thema vrijheid. Die informatie bestaat uit beeld, teksten en filmpjes. De tentoonstelling is samengesteld door het Amsterdam Museum.

Italiaans Natuursteen

Het monument op de Dam, gemaakt van een marmerachtige, poreuze kalksteen uit Italië, wordt elk jaar gecontroleerd zodat het schoon, veilig en heel blijft. Een restauratie vindt er elke 25 jaar plaats. In 1997 gebeurde dat dus voor het laatst. Het natuursteen wordt hersteld en op sommige plekken vervangen. Ook zal de betonnen kern gefixeerd worden, waardoor het monument nog steviger overeind blijft.

Het monument, dat elk jaar een centrale rol speelt bij de Nationale Dodenherdenking op 4 mei, is ontworpen door architect J.J.P Oud.