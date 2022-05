Hotelschoonmakers boos over arbeidsomstandigheden: "Alle schoonmakers krijgen weekendtoeslag, behalve wij"

De groep schoonmakers die zich voor het Ibis hotel heeft verzameld is slechts een fractie van de groep die op 1 mei al de straat op ging om te protesteren. Hyati: "We staan hier omdat we in de schoonmaak al weinig verdienen, maar onze collega's in de hotels nog minder, omdat ze geen toeslagen krijgen in het weekend."

En die weekenden, die zijn juist het zwaarst vanwege drukte in de hotels, zeker nu het seizoen weer is begonnen. Silvana Feller heeft 15 jaar schoongemaakt in hotels en kan dat beamen: "Je moet de bedden opmaken, de baden schrobben, linnen wegbrengen, stofzuigen en van alles en nog wat." En dat in 18 minuten, want dat is de tijd die een van de schoonmaker die we spreken krijgt per kamer. "Het wordt ons heel moeilijk gemaakt", zegt ze daarover.