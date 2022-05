'Vergeten' bombardement Blauwburgwal voor het eerst herdacht: "Je bent pas echt dood als niemand meer aan je denkt"

Waarschijnlijk werd de Duitse bommenwerper op 11 mei 1940 na een aanval op Schiphol geraakt door Nederlandse luchtafweer bij Sloterdijk. Op weg naar zijn crash in het IJ loosde hij zijn bommen die op zaterdagmorgen 11 uur een ravage aanrichtten op de Blauwburgwal.

Lange tijd was er geen tot weinig aandacht voor de tragedie. Een paar dagen later werd Rotterdam gebombardeerd en de oorlogsjaren moesten nog komen. Vijf jaar geleden bij een algemeen onderzoek naar doodsoorzaken onder Amsterdammers in de periode 1850 tot 1940 stuitte Fred Geukes Foppen op tientallen merkwaardige overlijdensaktes: "Overal stond als doodsoorzaak: een bomaanslag. En toen ben ik gaan vragen, wat is dat dan? En niemand wist er eigenlijk iets van te vertellen."

Het mondde uiteindelijk uit in de gedenksteen op de plek die 82 jaar geleden compleet werd weggeslagen. Ook de 92-jarige Louise Holthuijsen legde vandaag een bloem voor haar vriendinnetje Cecilia met wie zij die ochtend op de hoek met de Herengracht aan het spelen was. Louise ging even naar huis om ander speelgoed te halen, Cecilia bleef, met fatale gevolgen.



"Ik vind het ook verschrikkelijk om te zien wat er nu gebeurt in Oekraïne. Ik heb medelijden met die kinderen, want ik weet wat het met je doet", aldus mevrouw Holthuijsen.